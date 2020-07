Andrés Camilo Ardila voert Colombiaanse selectie aan in Tour de l’Avenir vrijdag 10 juli 2020 om 12:22

Andrés Camilo Ardila is in de 57e editie van de Tour de l’Avenir (14-19 augustus) de kopman van de Colombiaanse selectie. De 21-jarige klimmer won vorig jaar met overmacht de Giro d’Italia U23 en koerst tegenwoordig voor UAE Emirates.

Ardila is niet de enige WorldTour-renner die deel uitmaakt van de zeskoppige selectie, aangezien ook Santiago Buitrago zal meedoen aan de belangrijke rittenkoers voor beloften. De 20-jarige Buitrago komt sinds dit seizoen uit voor Bahrain McLaren en werd in januari al negentiende in de Tour Down Under.

Ardila heeft inmiddels ook al zijn debuut gemaakt voor UAE Emirates. In de Tour Colombia 2.1 moest hij genoegen nemen met een zeventiende plaats in het eindklassement. Ardila deed vorig jaar niet mee aan de Tour de l’Avenir vanwege een slepende knieblessure.

Met Jesús David Peña (20) en Jhojan García (22) beschikt de keuzeheer van Colombia over nog twee beloftevolle klimmers. Peña eindigde vorig jaar als zevende in de Giro d’Italia U23, terwijl de voor Caja Rural-Seguros RGA uitkomende García in 2020 nog achtste werd in de Tour de l’Avenir.

Vlucht naar Europa

De selectie wordt aangevuld met Diego Camargo en Juan Fernando Calle. De zes deelnemers vliegen normaliter over ruim een week naar Europa, samen met collega-wielrenners als Egan Bernal en Nairo Quintana. De ingekorte Tour de l’Avenir telt meerdere bergetappes en een klimtijdrit op de flanken van de Col de la Faucille.

Colombiaanse selectie voor Tour de l’Avenir (14-19 augustus)

Andrés Camilo Ardila

Santiago Buitrago

Diego Camargo

Jesús David Peña

Juan Fernando Calle

Jhojan García