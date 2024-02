donderdag 1 februari 2024 om 11:30

Amstel Gold Race wordt eerste grote WorldTour-klassieker voor Tour de Tietema-Unibet

Voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers heeft Tour de Tietema-Unibet geen uitnodiging gekregen, maar in de Amstel Gold Race is het kersverse Nederlandse profteam wel welkom. Het ProTeam van naamgever Bas Tietema heeft een wildcard ontvangen van de enige Nederlandse klassieker in de WorldTour.

In januari werden door veel grote voorjaarskoersen al wildcards uitgedeeld, maar het debuterende Tour de Tietema-Unibet greep tot nu toe overal naast de uitnodigingen. De uitnodiging voor de Amstel Gold Race komt desondanks niet als een verrassing, omdat TDT-Unibet het enige Nederlandse ProTeam is. Zij nemen het daar op tegen alle achttien WorldTeams.

Zeven wildcards mocht de Amstel Gold Race in totaal uitdelen. Drie daarvan zijn automatisch toegewezen aan Israel-Premier Tech, Lotto Dstny en Uno-X Mobility, op basis van hun prestaties in 2023. Naast Tour de Tietema-Unibet zijn ook Q36.5 Pro Cycling Team, Flanders-Baloise en het Nederlands getinte Tudor Pro Cycling Team welkom.

Bij de vrouwen zijn de veertien Women’s WorldTeams automatisch uitgenodigd, waaronder thuisploegen SD Worx-Protime, Visma | Lease a Bike en dsm-firmenich PostNL. Daarnaast zijn tien continentale vrouwenploegen uitgenodigd, zoals GT Krush Rebellease en VolkerWessels.

Wildcards voor Amstel Gold Race voor mannen 2024 (zondag 14 april)

Flanders-Baloise

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

Q36.5

Tour de Tietema-Unibet

Tudor

Uno-X Mobility

Wildcards voor Amstel Gold Race voor vrouwen 2024 (zondag 14 april)

Cofidis

GT Krush Rebellease

VolkerWessels

EF Education-Cannondale

Lotto Dstny Ladies

Duolar-Chevalmeire

Proximus Cyclis

Lifeplus Wahoo

Coop-Repsol

Hess