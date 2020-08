Alberto Contador: “Jumbo-Visma moet Tom Dumoulin kopman maken”

De Tour de France staat voor de deur en het heeft er alle schijn van dat een Nederlandse ploeg voor het eerst in decennia de te kloppen ploeg is. Jumbo-Visma start met de ambitie om te winnen en liet de voorbije weken een verpletterende indruk achter. Maar wie moet nu straks de kopman zijn? Het houdt de wielerwereld al het hele jaar bezig. Zo ook oud-winnaar Alberto Contador, die in een exclusief interview met WielerFlits zijn visie deelt.

Het is eind januari wanneer we samen zitten met de voormalig wereldtopper. Van corona is nog geen sprake, maar de Tour-selectie van Jumbo-Visma is dan al helemaal klaar. Bij Team Ineos – tegenwoordig Ineos Grenadiers – is het op dat moment nog niet duidelijk of en wie van Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas naar de Ronde van Frankrijk gaan. “Of er nog een andere renner in staat is om de Tour te winnen?”, kaatst El Pistolero de vraag terug. “Er zijn heel veel sterke deelnemers, maar voor mij zijn INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma de twee referenties. Zij hebben een streep voor op andere teams en de kopmannen aldaar.”

De 37-jarige Spanjaard denkt dat de Nederlandse ploeg een heel grote kans krijgt om de Tour de France te winnen. Sportief directeur Merijn Zeeman heeft heel het jaar al aangegeven dat Primož Roglič een streepje voor heeft op Tom Dumoulin, die overkwam van Team Sunweb én terugkeert van een lange periode zonder koersritme. De Sloveen zei begin januari al dat hij zichzelf ziet als grote favoriet voor de Tourzege. “Iedere renner heeft zijn eigen gedachtes en zijn eigen strategie. Sommige renners proberen via uitspraken in de media in het hoofd van hun tegenstanders te kruipen.”

Primož Roglič

“Als je zo’n sterke ploeg bent als Jumbo-Visma of INEOS Grenadiers…”, stelt Contador een voorbeeld. “In ieder andere team is Egan Bernal voor 100% zeker de kopman voor de Tour. Maar bij Ineos is dat altijd een interne strijd. Jumbo-Visma heeft dat niet, maar ze hebben wel de luxe van twee kopmannen. Áls Jumbo-Visma de Tour wil winnen, dan moeten Dumoulin en Roglič lang dicht bij elkaar blijven in het klassement. In de Tour gebeuren zo ontiegelijk veel zaken, veel meer dan in iedere andere wedstrijd. Dan kun je altijd overschakelen. Áls Roglič sterker is, dan moeten ze voor hem kiezen als absolute kopman.”

Net daar heeft hij zijn gedachten over. “Uiteraard, Roglič was vorig jaar heel sterk in de Giro d’Italia en hij won de Vuelta a España. Maar gezien de ervaring van beide renners, denk ik dat Dumoulin meer in zijn mars heeft. Als ik ploegleider was bij Jumbo-Visma, dan werd hij mijn kopman. Roglič zou ik daar kort onder plaatsen. Vooraf moeten ze duidelijk afstemmen dat Dumoulin de leider van de ploeg is. Voor hem is dit hét moment om de Tour de France te winnen. Het zou ook heel mooi zijn voor het wielrennen, als Jumbo-Visma in staat is om INEOS Grenadiers te verslaan. Het zou de ogen moeten openen van andere ploegen.”

Tom Dumoulin

Niet de Sloveen, maar de Nederlander geniet dus de voorkeur van Contador. “Dé uitdager van INEOS Grenadiers is Tom Dumoulin”, maakt de tweevoudig winnaar van de Giro en de drievoudig winnaar van de Vuelta duidelijk. “Dat er geen vlakke tijdrit in de komende Tour zit, is wel in het nadeel voor Tom. Maar als je hem analyseert, dan is hij voor mij de grote rivaal, de topconcurrent voor Ineos. Nederlandse fans zijn gek van wielrennen. Er is met Jumbo een stabiele en gulle sponsor aan boord. Al een paar jaar bouwen ze aan een sterk team. Op die manier breng je grotere kampioenen voort. Hopelijk beloont hij dat.”

“Voor mij is het duidelijk: Jumbo-Visma moet Tom Dumoulin de kopman maken. Hij weet hoe het is om voor het podium te strijden in de Tour de France”, vindt Contador. “Hij werd in 2018 immers al tweede. Als hij geen materiaalpech had gehad op Mur de Bretagne (waarbij Dumoulin 53 seconden verloor, red.), dan was hij toen al heel dichtbij de zege in de Tour de France geweest. Hij heeft ook de Giro al gewonnen en werd er al eens tweede. En in 2015 deed hij ook tot het slotweekend mee voor de zege in de Vuelta. Dumoulin heeft meer ervaring als leider van een ploeg in een grote ronde dan Roglič”, legt El Pistolero zijn keuze uit.

foto: Juanfran De la Cruz foto: Juanfran De la Cruz

Meer steilere beklimmingen



Contador deed in de winter een oproep aan de ASO om meer steilere beklimmingen op te zoeken tijdens de Tour de France. “Maar ik heb nog een andere, simpele oplossing”, lacht de Spanjaard. “Schaf vermogensmeters af. Zo simpel is het. Ik vind dat communicatie via de radio-oortjes in elke koers aanwezig moet zijn. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de renners. Mensen die nooit met powermeters werken of er geen verstand van hebben, zullen mij niet begrijpen. Maar iedereen die er dagelijks mee werkt, zal zich afvragen waarom. Dat zit zo: met vermogensmeters is wielrennen eigenlijk hetzelfde als wiskunde.”

Hij schetst zichzelf daarbij als voorbeeld. “Stel dat ik aanval tijdens een beklimming van twintig minuten en ik daarbij zeven watt per kilogram wegtrap. Dat is echt ongelooflijk hard. Maar: als Wout Poels zes minuten lang zeven watt per kilogram wegtrapt. Daarachter zit dan Michał Kwiatkowski, die dat ook vier minuten lang kan volhouden. Dan volgt Geraint Thomas, die ook dat vijf minuten doet. Als Chris Froome daarna aanvalt voor zeven minuten lang aan zeven watt per kilogram, dan wint hij altijd van mij. Hij hoeft zelf niet 7 w/kg weg te trappen in die twintig minuten. In het wiel heb je voordeel van de ploeggenoot voor je.”

De Sky-train zoals we die jaren kende, zag je eigenlijk alleen in de Tour de France. “Dat klopt”, stipt Contador aan. “In Frankrijk zijn er namelijk heel veel beklimmingen met een gemiddeld stijgingspercentage van zeven tot acht procent. Op een berg waar het gemiddelde twaalf procent is, zie je dat niet. De wind heeft op zulke beklimmingen namelijk niet dezelfde invloed. Op Monte Zoncolan in Italië, rijdt je op zes, zeven en soms acht watts per kilogram. Op Alto de El Angliru in Spanje is dat hetzelfde, al heb je daar af en toe een stukje vals plat omhoog. Als renner kun je op die beklimmingen een klimtrein breken.”

‘Alpe d’Huez is helemaal niet zo zwaar’

Net daar ziet Contador juist kansen voor de Tour. “Het is niet voor niets dat Team Sky/Ineos de laatste acht jaar, zeven keer heeft gewonnen. Hun klimtrein kraken op beklimmingen als de Col de la Madeleine, de Galibier, de Tourmalet… Daar is dat zó moeilijk. En neem nu Alpe d’Huez. Als fans horen dat die klim voor profs niet moeilijk is, dan zeggen ze dat ik gek ben. Maar het is waar. Alpe d’Huez is zwaar als er vele bergen vooraf zijn geweest. Zo niet, dan kunnen profs die klim heel hard naar boven rijden. Het gemiddelde is niet zo steil. Als de ASO de hegemonie van Ineos wil doorbreken, dan moeten ze andere bergen zoeken.”

De Nederlandse berg is wel mythisch, beaamt Contador. “Maar waarom is ook Milaan-San Remo zo mythisch, bijvoorbeeld? Door de geschiedenis. Met Alpe d’Huez is het net zo. Het is wel heel attractief, met de verschillende bochten. De namen van de grote kampioenen die er ooit gewonnen hebben, staan op stenen in diezelfde bochten. Het gebied rondom de Alpenklim is daar voor fietstoeristen ook prachtig. Maar je hebt beklimmingen – zoals in Oostenrijk – die vele malen zwaarder zijn dan die in de Tour de France. Maar niemand kent die bergen, omdat ze geen historie hebben. Dat soort bergen moet de ASO gaan opzoeken.”