vrijdag 10 november 2023 om 18:56

Faillissement dreigt voor Bradley Wiggins na aanhoudende financiële problemen

Bradley Wiggins heeft nog steeds financiële problemen. De Britse ex-renner kwam enkele jaren geleden in de problemen na het faillissement van twee van zijn bedrijven. Schuldeisers claimden vervolgens een groot bedrag, want tot op de dag van vandaag nog niet betaald is. Dat melden CyclingNews en Cycling Weekly.

De problemen begonnen toen Wiggins Rights Limited en New Team Cycling Limited failliet gingen. Schuldeisers claimden toen een bedrag van 760.373 Engelse pond, maar dat bedrag is al een tijdje opgelopen tot 979.953 pond (1.120.266 euro). Wiggins zou nog geen enkele euro hebben betaald van zijn openstaande schuld.

De voormalige winnaar van de Tour de France zou onder meer zijn bezittingen in Spanje en de naamrechten op ‘Wiggins’ en ‘Wiggo’ moeten verkopen als afbetaling. Wiggins betwist deze claim, maar inmiddels komt een faillissement steeds dichter bij. Cycling Weekly kon een document inkijken en geeft aan dat ‘de verwachting is dat binnen de komende maanden een procedure tot faillissement wordt opgestart’.

“Deze kopzorgen zijn nu al een paar jaar bezig en er lijkt geen einde in zicht. Het is een historische kwestie waarbij nalatigheid van anderen een grote stapel van sh*t met mijn naam erop heeft achtergelaten. Dat gebeurt wel meer bij sporters. Mijn advocaten zullen dan ook een paar claims uitsturen”, reageert Wiggins op de lastige situatie. De persoonlijke financiële situatie van Wiggins zou overigens niet in gevaar zijn.