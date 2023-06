ZLM Tour 2023: Liveblog – Vlakke proloog in Zeeland woensdag 7 juni 2023 om 14:00

Huidige Kopgroep

Vijf dagen lang is Nederland het decor van de ZLM Tour. In tegenstelling tot vorig jaar begint de rittenkoers met een proloog, die start en finisht in Heinkenszand te Zeeland. Waar de sprinters later genoeg kansen zullen krijgen, biedt de dag van vandaag kansen voor het overige deelnemersveld.

Het parcours in Heinkenszand kent weinig verrassingen voor de renners. De 6,6 kilometer is zo vlak als een biljartlaken. De proloog lijkt dan ook veel op die van de editie van 2019. Toen was het Jos van Emden die er met de winst vandoor ging. Ook vandaag staat de Nederlandse tijdritspecialist aan de start.

Het wordt een late aangelegenheid, aangezien de eerste renner pas om 18:30 zal starten. Rond de klok van 21:00 uur komt de laatste renner over de streep en zal de winnaar bekend zijn.

Mis niets van de proloog van de ZLM Tour in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van deze proloog kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 18:30 uur

Finish laatste renner: tussen 20:50 en 21:10 uur

Afstand: 6,6 kilometer

