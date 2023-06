ZLM Tour 2023: Liveblog – Slotetappe 4 van en naar Oosterhout zondag 11 juni 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De ZLM Tour loopt op zijn einde en kent vandaag een laatste etappe in Noord-Brabant. Oosterhout vormt het decor van zowel de start als de finish. Na vijf dagen koersen zal vandaag de opvolger van Olav Kooij bekend zijn.



De laatste etappe is ook direct de kortste rit-in-lijn van deze ZLM Tour. Slechts 158,8 kilometer hoeven de renners af te leggen, voordat er gesprint zal worden in Oosterhout. Het parcours loopt via Dongen, Vlijmen, Elshout en nogmaals Dongen, waarna drie lokale rondes zullen worden afgelegd. Wie kroont zich tot winnaar van de laatste etappe en wie wint de ZLM Tour 2023?

Mis niets van de laatste etappe van de ZLM Tour in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van deze etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start: 13:00 uur

Finish: tussen 16:00 en 16:25 uur

Afstand: 158,8 kilometer

Lees ook: Voorbeschouwing: ZLM Tour 2023 – Walhalla voor de sprinters