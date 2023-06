ZLM Tour 2023: Liveblog – Etappe 3 met rondje Roosendaal zaterdag 10 juni 2023 om 08:00

De ZLM Tour blijft zich verplaatsen door het zuiden van Nederland. Vandaag staat een rondje Roosendaal op het programma. De vlakke rit voert de renners door Brabant en Zeeland om in Roosendaal uit te maken wie het sterkste is in de sprint.

Na de start in Roosendaal bewegen de renners in noordelijke richting. Via plaatsen als Helwijk, Dinteloord en Steenbergen brengt het parcours het peloton naar de eerste tussensprint. Daarna rijden de renners Zeeland binnen om via de Oesterdam bij Woensdrecht Brabant weer binnen te fietsen.

Daarna zijn er slechts twee noemenswaardige obstakels in het parcours. De kasseienstrook de Hogerwaardweg en de tussensprint in Roosendaal. Na 194,1 kilometer koersen wordt uitgemaakt wie zich de winnaar van de dag mag noemen.

Mis niets van de derde etappe van de ZLM Tour in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van deze etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start: 13:00 uur

Finish: tussen 16:40 en 17:00 uur

Afstand: 194,1 kilometer

