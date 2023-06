ZLM Tour 2023: Liveblog – Etappe 2 naar Buchten vrijdag 9 juni 2023 om 08:00

Na twee dagen in Zeeland te hebben vertoefd, verplaatst de ZLM Tour zich vandaag in zuidoostelijke richting. De vlakke rit start in het Brabantse Schijndel en finisht in het Limburgse Buchten. De Limburgse heuvels slaan we echter over. De sprinters lijken weer voor hun kansen te mogen gaan.

Het is geen verrassing dat sprinters als Olav Kooij, Sam Welsford en Mark Cavendish aan de start staan van deze Nederlandse rittenkoers. Ook vandaag zien we weinig klimmende meters, hoewel er een heuse berg op het programma staat. De renners passeren namelijk Berg aan de Maas, een dropje in de Limburgse gemeente Stein.

Het parcours is 184 kilometer lang en passeert net als gisteren tweemaal een tussensprint. Deze sprintmomenten zijn gelegen in Kerkendijk en Buchten. Bij de vierde passage aan de finish in Buchten weten we wie de winnaar van de dag is.

Mis niets van de tweede etappe van de ZLM Tour in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van deze etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start: 12:30 uur

Finish: tussen 16:15 en 16:40 uur

Afstand: 184 kilometer

