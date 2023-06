ZLM Tour 2023: Liveblog – Etappe 1 naar ‘s-Heerenhoek donderdag 8 juni 2023 om 08:00

Ook voor de eerste rit-in-lijn blijft de ZLM Tour in Zeeland. Wederom zullen we weinig glooiende meters voorbij zien komen. Het parcours van Westkapelle naar ‘s-Heerenhoek is zo vlak als het maar kan. De sprinters zullen hun slag willen slaan.

Vorig jaar was het Olav Kooij die als sprinter het algemeen klassement op zijn naam schreef in de ZLM Tour. Dit deed hij door drie ritten op zijn naam te schrijven. Menig sprinter zal in zijn voetsporen willen treden en vandaag is daar de eerste kans voor.

Het parcours is 203 kilometer lang en voert via Neeltje Jans en de Zeelandbrug tweemaal over de Oosterschelde. Na de dubbele oversteek volgen twee tussensprintjes in Wemeldinge en ‘s-Heerenhoek. Bij de derde passage aan de finish weten we wie de winnaar van de dag is.

Mis niets van de eerste rit-in-lijn van de ZLM Tour in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van deze etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start: 12:00 uur

Finish: tussen 15:45 en 16:10 uur

Afstand: 203,1 kilometer

