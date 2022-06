ZLM Tour 2022: Livestream en liveblog – Etappe 4 naar Mierlo zaterdag 11 juni 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het slotweekend van de ZLM Tour 2022 begint met een rit van Rucphen naar Mierlo. De renners rijden in totaal 199 kilometer en een massasprint is het meest waarschijnlijke scenario in de finale. Wie gaat er met de ritzege vandoor?

Onder andere Chaam, Schijndel en Geldrop worden aangedaan in deze etappe met nauwelijks hoogtemeters. Na 157,7 kilometer komt het peloton aan in Mierlo, een plaats die bekendstaat om haar kersen. Tijdens Carnaval wordt Mierlo dan ook ‘Kersenrijk’ genoemd. Nu moeten er drie lokale ronden gereden worden, alvorens er na 199 waarschijnlijk een sprinter aan het feest is.

Mis niets van deze etappe van de ZLM Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.00 uur

Officiële start: 12.12 uur

Finish: tussen 16.35 en 17.10 uur

Afstand: 196,5 kilometer

Voorbeschouwing: ZLM Tour 2022 (WielerFlits)

Livestream vanaf 15.35 uur