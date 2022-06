ZLM Tour 2022: Livestream en liveblog – Etappe 3 naar Buchten vrijdag 10 juni 2022 om 08:00

Op de derde dag van de ZLM Tour moet het gebeuren voor de betere klimmers. Nadat er in Noord-Limburgse Heythuysen gestart is, gaat het zuidwaarts richting de finish in Buchten. Onderweg liggen de nodige bekende beklimmingen uit het Limburgse land. Overleven de sprinters deze rit, of maken de heuvelspecialisten de koers hard?

Met 28 kilometer in de benen doen de renners Buchten aan, maar er wordt nog verder ‘afgedaald’ richting de Zuid-Limburgse heuvels. Vanuit Valkenburg volgt een lus langs hellingen die we kennen uit de Amstel Gold Race, waaronder de Cauberg, Geulhemmerweg, Bemelerberg, Loorberg, Camerig en Eyserbosweg. Op de Bemelerberg en Eyserbosweg zijn tussensprints.

Na 147 kilometer is de Maasberg – een kasseiklim – het laatste obstakel. Ruim twintig kilometer later komen de coureurs een eerste keer over de streep in Buchten, maar hen wacht dan nog drie lokale ronden van elk acht kilometer.

Mis niets van deze etappe van de ZLM Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.00 uur

Officiële start: 12.11 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Afstand: 192,5 kilometer

Livestream vanaf 15.45 uur