ZLM Tour 2022: Livestream en liveblog – Etappe 1 naar Kapelle woensdag 8 juni 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Vandaag gaat de ZLM Tour 2022 van start met een etappe door Zeeland. Start en finish liggen in Kapelle, voor de eerste rit in deze ronde sinds 2019. De afgelopen twee seizoenen kon de ZLM Tour namelijk geen doorgang vinden. Wie grijpt de eerste leiderstrui in deze Nederlandse rittenkoers?

De renners moeten acht rondes rijden van ongeveer 12,8 kilometer, waarin steeds van Kapelle naar Wemeldinge gereden wordt, en weer terug. Bij de tweede, vierde en zesde finishpassage is er een tussensprint. Hier zijn voor de eerste drie renners bonificatieseconden te verdienen. Na 102,5 kilometer mag er (waarschijnlijk) gesprint worden voor nog meer bonificatieseconden, de zege en de eerste leiderstrui.

Mis niets van deze etappe van de ZLM Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 19.00 uur

Officiële start: 19.03 uur

Finish: tussen 21.10 en 21.25 uur

Afstand: 100,9 kilometer

Voorbeschouwing: ZLM Tour 2022 (WielerFlits)

Livestream (vanaf 20.15 uur)