WK wielrennen 2022: Liveblog – WK Mixed Relay ploegentijdrit in Wollongong dinsdag 20 september 2022 om 12:00

Huidige Kopgroep

Het WK wielrennen 2022 wordt deze week verreden in Wollongong, Australië. Nu de individuele tijdritten achter de rug zijn, is het woensdag tijd voor de Mixed Relay-ploegentijdrit. Per land gaan drie mannen en drie vrouwen strijden om het goud. Welk land grijpt de WK-titel?

Net als alle tijdritkampioenschappen gaat ook de Mixed Relay van start op Market Street en ligt de finish op Marine Drive in Wollongong. Het rondje is 14,1 kilometer lang en kent met Mount Ousley, een heuvel van 700 meter aan 6,7%, een scherprechter. Als de mannen over de finish komen, gaan de vrouwen van start. Zij zetten de eindtijd neer na 28,2 kilometer.

Bespreek in de live chat van dit liveblog alles over dit WK Mixed Relay 2022!

Woensdag 21 september: Mixed Relay (28,2 km)

Start: 06.20 uur / Finish rond 09.00 uur

WK wielrennen 2022 in Wollongong: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit

WK wielrennen 2022 in Wollongong: Programma en uitslagen

Tweets by Wollongong 2022