WK veldrijden 2021: De favorieten op verkenning vrijdag 29 januari 2021 om 13:52

Oostende is dit weekend het epicentrum van het veldrijden. Aan de Vlaamse kust staan dit weekend vier wereldtitels op het spel. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, want ondanks het coronavirus gaat het WK veldrijden gewoon door.