WK 2023: Liveblog wegwedstrijd vrouwen – Nederland treft ijzersterke Lotte Kopecky zondag 13 augustus 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Precies twee weken na de Tour de France Femmes barst de strijd om de regenboogtrui los bij de vrouwen. De toppers van de Tour verschijnen ook hier aan de start en zijn op voorhand favoriet. Wie volgt Annemiek van Vleuten op?

De wegwedstrijd voor vrouwen vindt plaats in Balloch, waarna zij via een kleine omweg richting Glasgow koersen. Dat gaat wel via de beklimming van Crow Road, maar na 60 kilometer kan de strijd echt ontbranden als zij het circuit in Glasgow aandoen.

De vrouwen werken zes-en-halve ronde van 14,3 kilometer met 193 hoogtemeters per omloop af. Het circuit kent daarnaast ook elke ronde 48 haakse bochten (!). Samen met alle eerdere klimmetjes komt dat uit op een totaal van 2.229 hoogtemeters. Wie kroont zich tot wereldkampioen in 2023?

Mis niets van het WK op de weg voor de vrouwen in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat. Ook de medailles voor de beloften vrouwen worden uitgereikt, de U23-dames rijden tegelijk met de elite vrouwen.

Start: 12.00 uur / 13.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur / tussen 16.40 en 17.10 uur

Afstand: 154,1 kilometer

Lees ook: WK 2023: Voorbeschouwing wegwedstrijd elite vrouwen – Kopecky versus Nederland versus de rest?

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen