WK 2023: Liveblog tijdrit vrouwen – Wie kan Marlen Reusser verslaan? donderdag 10 augustus 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Ellen van Dijk was de afgelopen twee jaar de koningin van het WK tijdrijden, maar de Nederlandse is er dit jaar niet bij. In Glasgow ruikt de concurrentie dus kansen. Het parcours is 36,2 kilometer lang en overwegend vlak, maar kent een listige finale.

De eerste twaalf kilometer van het parcours van en naar Stirling is niet gecompliceerd: vlakke wegen en amper bochten. In de resterende kilometers die volgen liggen enkele oplopende stroken, waardoor het tempo vaak ietwat lager zal liggen. Het venijn van dit tijdritparcours zit echter in de staart.

De laatste 800 meter richting Stirling Castle lopen namelijk op aan 5,5%. Daarbovenop is het tweede gedeelte van de klim ook nog over kasseien. Een heerlijk toetje voor de deelnemende vrouwen. Het WK tijdrijden voor vrouwen start om 15.00 uur Nederlandse/Belgische tijd.

Mis niets van het WK tijdrijden voor vrouwen in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat. Eerder op de dag (vanaf 12.15 uur) rijden ook de junioren vrouwen hun individuele tijdrit.

Start: 14.00 uur / 15.00 uur (eerste renster)

Finish: rond 16.30 uur / rond 17.30 uur (laatste renster)

Tussenpunten: na 12,5 kilometer, na 23 kilometer en na 31,9 kilometer

Afstand: 36,2 kilometer

Lees ook: WK 2023: Voorbeschouwing tijdrit elite vrouwen – Titanenstrijd om troon Van Dijk

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Vollering en Reusser vandaag in actie