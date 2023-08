WK 2023: Liveblog Short Track MTB – Geen Van der Poel, wel Pidcock en Pieterse in sprintrace donderdag 10 augustus 2023 om 16:00

Op het WK wielrennen staat vandaag meer op het programma dan alleen de individuele tijdrit bij de elite vrouwen. ’s Avonds worden ook medailles uitgereikt op het MTB-onderdeel Short Track, en daar staat bij de mannen onder meer Tom Pidcock aan de start. Helaas geen Mathieu van der Poel, die zich focust op zaterdag.



Glentress Forest, honderd kilometer ten oosten van Glasgow, is dit jaar het WK-decor van de strijd in het mountainbiken. Het gebied kent tachtig kilometer aan trails, waarvan een ingekort parcours van 900 meter is uitverkozen voor de Short Track-wedstrijden, met in iedere ronde 33 hoogtemeters. Per onderdeel is de richttijd een razendsnelle wedstrijd van 20 minuten.

Bij de mannen ontbreekt kersvers wereldkampioen op de weg Mathieu van der Poel, maar is olympisch MTB-kampioen Tom Pidcock de grote blikvanger. Bij de vrouwen zijn de meeste ogen gericht op Puck Pieterse en Pauline Ferrand-Prévot op dit sprintonderdeel.

Mis niets van het WK MTB Short Track in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de wedstrijden kan je bespreken in onze live chat.

Start mannen: 17.45 uur / 18.45 uur

Finish mannen: tussen 18.00 en 18.10 uur / ussen 19.00 en 19.10 uur

Start vrouwen: 18.30 uur / 19.30 uur

Finish vrouwen: tussen 18.45 en 18.55 uur / tussen 19.45 en 19.55 uur

De Short Track wordt verreden op het groene parcours (rechts op het plaatje)