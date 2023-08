WK 2023: Liveblog Mixed Relay ploegentijdrit – Welk land volgt Zwitserland op? dinsdag 8 augustus 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Mixed Relay is een ploegentijdrit voor landenteams, waarbij drie vrouwen drie mannen halverwege aflossen. Het parcours van dit jaar is een stadscircuit in Glasgow. Zwitserland kwam vorig jaar als winnaar uit de bus. Wie pakt dit jaar het goud?

Het parcours van de Mixed Relay ploegentijdrit overlapt grotendeels met het circuit van de wegraces. Dat kan maar één ding betekenen: draaien en keren. Ook krijgen de landen veel korte oplopende stroken voorgeschoteld, waarvan Montrose Street (200 meter aan 7,4%) het voornaamste obstakel is.

De ploegentijdrit kent slechts één tussentijds meetpunt, wanneer de vrouwen de mannen aflossen. Dit meetpunt ligt dus precies halverwege. Het is de vierde keer dat de Mixed Relay voor landen wordt verreden. Vorig jaar trok Zwitserland aan het langste eind. Eerder werden ook Duitsland (2021) en Nederland (2019) kampioen.

Mis niets van de Mixed Relay ploegentijdrit in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Start: 13.00 uur / 14.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.20 uur / tussen 16.40 en 17.20 uur

Afstand: 40,3 kilometer

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen