WK 2023: Liveblog Cross Country MTB – Van der Poel en Pieterse op jacht naar goud zaterdag 12 augustus 2023

Het ‘Super WK’ kent strijd in allerlei soorten disciplines. Zo ook in het mountainbiken. Vandaag worden in de XCO-discipline van het mountainbiken, de olympische Cross Country, de finales bij de mannen en de vrouwen verreden. Mathieu van der Poel en Puck Pieterse ruiken hun kansen.



Glentress Forest, honderd kilometer ten oosten van Glasgow, is dit jaar het decor van de strijd in het mountainbiken. Het gebied kent tachtig kilometer aan trails, waarvan 3,5 kilometer is uitverkozen voor de XCO finales. De ronde kent in totaal 145 hoogtemeters. Per onderdeel is de richttijd een wedstrijd van iets minder dan anderhalf uur.

Op basis van de klasse van Mathieu van der Poel en de prestaties van Puck Pieterse heeft Nederland goede kansen op eremetaal. Weten zij het waar te maken?

Mis niets van het WK MTB Cross Country in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat. Vanaf 12.30 uur wordt in Glasgow ook het WK op de weg voor beloften mannen verreden.

Start vrouwen: 10.30 uur / 11.30 uur

Finish vrouwen: tussen 12.40 en 12.50 uur / tussen 13.40 en 13.50 uur

Start mannen: 15.30 uur / 16.30 uur

Finish mannen: tussen 16.40 en 17.00 uur / ussen 17.40 en 18.00 uur

