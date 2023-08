WK 2023: Bespreek hier de wegwedstrijden voor junioren in Glasgow zaterdag 5 augustus 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Zaterdag worden de twee eerste wereldkampioenschappen op de weg gereden. In Glasgow gaan de junioren vrouwen en junioren mannen strijden om de eerste medailles. Bespreek hier de wegwedstrijden voor junioren!

De junioren vrouwen beginnen om 11.00 uur aan hun WK in Schotland. Zij moeten in totaal 70,3 kilometer afleggen. De junioren mannen starten om 14.00 uur en moeten 127,7 kilometer rijden. In beide wedstrijden draait alles om de lokale ronde in het centrum van Glasgow.