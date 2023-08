WK 2023: Bespreek hier de wegrit voor beloften – Belgen zetten scheve situatie deels recht zaterdag 12 augustus 2023 om 12:30

Huidige Kopgroep

Zaterdag komen de beloften mannen in actie voor hun WK op de weg. In zeer slechte en barre weersomstandigheden, typisch Schots weer dus, zullen zij strijden om de wereldtitel. Bespreek hier het koersverloop!

De beloften moeten zaterdag in totaal 168,4 kilometer afleggen. Ze starten in Loch Lomond en komen, net zoals alle andere wegritten, aan in het centrum van Glasgow. Na een halve ronde om wat in te rijden, wachten er nog zeven lokale rondes van 14,3 kilometer.

Er staan heel wat interessante namen aan de start van het WK voor U23-mannen. Zo behoren Thibau Nys, Axel Laurance, Luke Lamperti, Francesco Busatto, Casper van Uden en Pavel Bittner tot de topfavorieten.

Lees ook: WK 2023: Voorbeschouwing wegwedstrijd beloften – Zenuwslopende strijd met Nys als favoriet