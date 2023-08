WK 2023: Bespreek hier de tijdrit voor beloften mannen in Glasgow woensdag 9 augustus 2023 om 08:00

Woensdag 9 augustus gaat het Super WK wielrennen in Schotland verder met de eerste individuele tijdrit die verreden wordt. In Stirling, even boven Glasgow, gaan de beloften mannen over 36,2 kilometer strijden om de eerste medailles op dit individuele onderdeel. Bespreek hier de tijdrit voor de U23-mannen!

Het startpodium ligt bij King’s and Queen’s Knot, de overblijfselen van de koninklijke tuinen. Op het noordelijkste punt van het parcours wordt na 12,9 kilometer de tijd voor het eerst opgemeten. Dat gebeurt opnieuw na 22,7 kilometer, na een iets technischer gedeelte. De laatste kilometer naar Stirling Castle loopt aan 6,8% gemiddeld omhoog, en gaat zelfs kortstondig richting de 10%. En in de laatste hectometers wordt het asfalt ingeruild voor kasseien.

De eerste renner gaat om 15.30 uur (Nederlands-Belgische tijd) van start, waarna de finish van de laatste renner verwacht wordt rond de klok van 18.00 uur.

