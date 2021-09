WK 2021: Liveblog – Acht vroege vluchters in loodzware wegwedstrijd naar Leuven zondag 26 september 2021 om 09:35

Na de wegwedstrijd voor vrouwen van gisteren, is het vandaag de beurt aan de mannen. De wegwedstrijden op wereldkampioenschappen zijn traditioneel lang en zwaar en ook dit jaar belooft het weer een slijtageslag te worden. Wie komt er na 268 kilometer door het Vlaamse landschap als eerste over de streep?

Vanuit Antwerpen trekt het peloton zuidwaarts richting Leuven. De eerste 55 kilometers zijn nog relatief vlak, maar eenmaal in de studentstad moeten vier korte, venijnige klimmetjes bedwongen worden. Daarna mogen de mannen zich opmaken voor het Flandrien-circuit met zes korte colletjes. Het parcours door Leuven wordt vervolgens nog vier keer afgewerkt.

Het peloton keert daarna terug naar het Flandrien-circuit, deels gebaseerd op de Brabantse Pijl. De finish is getrokken in Leuven. Kan Wout van Aert zijn favorietenrol waarmaken? Of pakt man in vorm Sonny Colbrelli na de Europese titel ook de regenboogtrui? Voor Nederlandse hoop moeten we kijken naar Mathieu van der Poel.

Zondag 26 september, Antwerpen – Leuven (268,3 km)

Geneutraliseerde start: 10.25 uur

Officiële Start: 10.40 uur

Finish: tussen 16.46 en 17.22 uur

Hoogtemeters: 2.562

Lees ook:

Voorbeschouwing wegwedstrijd mannen

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!