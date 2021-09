WK 2021: Liveblog – Renners maken zich op voor individuele tijdrit zondag 19 september 2021 om 13:36

Het WK wielrennen start vandaag met de individuele tijdrit voor de heren. Tussen Knokke-Heist en Brugge leggen de renners een 43,3 kilometer lange race tegen de klok af.

Het WK tijdrijden kent dit jaar, ondanks de nodige uitvallers, een ijzersterk deelnemersveld. Zo moest Tom Dumoulin vroegtijdig afzeggen door een polsbreuk en verkoos Primoz Roglic de wegrit van dit WK boven de chronorace. Toch zijn er nog genoeg wereldtoppers die vandaag wél een nummer opspelden.

Zo gaat Wout van Aert vandaag voor goud in eigen land. De thuisrijder moest vorig jaar in Imola zijn meerdere erkennen in Filippo Ganna, de Italiaan die ook dit jaar zijn zinnen heeft gezet op de regenboogtrui. Dan zijn er nog mannen als Stefan Küng, de kersverse Europees kampioen tijdrijden, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen en Stefan Bissegger.

Start: 14.40 uur (eerste renner)

Finish: tussen 16.50 en 17.00 uur (laatste renner)

Afstand: 43,3 kilometer

