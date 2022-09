Wielercafé: Bespreek hier live Parijs-Chauny en de Exact Cross Beringen zondag 25 september 2022 om 10:00

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Alle ogen waren vanmorgen gericht op het WK wielrennen voor mannen, maar er wordt ook nog gekoerst in Parijs-Chauny en gecrost in de Exact Cross van Beringen.

De Classique Paris-Chauny (UCI 1.1) is een Franse koers die de laatste jaren regelmatig uitdraait op een massasprint. De laatste twee jaar wonnen Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni. De finale van het parcours kent twee heuveltjes, de Côte de Beaugies-sous-Bois (1,9 km aan 4,7%) en de Côte de Guivry (1,1 km aan 7,1%). Daarna is het nog wel 17 kilometer tot de finish. Tussen 16.30 en 17.00 uur kennen we de winnaar.

In Vlaanderen is het weer tijd voor het veldrijden. De Exact Cross Beringen staat op het programma. Om 16.15 uur beginnen de vrouwen (± 50 minuten) en om 17.30 uur starten de mannen (± 60 minuten) aan hun cross, die live te zien is op VTM. Daarnaast zijn er crossen in Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten vandaag, om precies te zijn in Illnau, Boulzicourt en Rochester.