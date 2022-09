Wielercafé: Bespreek hier live het Kampioenschap van Vlaanderen en de Ronde van Luxemburg vrijdag 16 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag wordt in België het Kampioenschap van Vlaanderen gereden, ook wel Koolskamp Koers. Daarnaast zijn er etappes in Luxemburg en Slowakije.

Het parcours is vlak en opgebouwd uit dertien rondes van 15,1 kilometer. Een echte sprinterskoers, al is er bij de nodige wind ook kans op waaiers. De start is om 13.00 uur en na 17.20 uur wordt de finish verwacht.

De vierde etappe van de Ronde van Luxemburg is een individuele tijdrit van 26,1 kilometer rond Remich. Onderweg liggen met Scheierebierg en Wëntrenger twee heuveltjes. Omstreeks 15.45 uur kennen we de winnaar van de tijdrit. De Ronde van Slowakije kent een heuvelrit, met onderweg zeven klimmetjes waarvan een van eerste categorie. Rond 17.10 uur finishen de renners.

