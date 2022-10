Wielercafé: Bespreek hier live Gran Piemonte en Parijs-Bourges donderdag 6 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staan de Gran Piemonte en Parijs-Bourges op het programma.

De route van Gran Piemonte is zo goed als helemaal afgestemd op de Po. Na enkele heuveltjes in de openingsfase loopt de koers via vlakke wegen richting Turijn, waarna de beklimming van Il Pilonetto volgt. De laatste 40 kilometer zijn volledig vlak, dus mogen Olav Kooij en Mark Cavendish zich voorbereiden op een sprint. Omstreeks 16.20 en 16.40 uur wordt er gefinisht in Beinasco.

Gezien de historie lijkt ook Parijs-Bourges een sprinterskoers te gaan worden. We zoeken een opvolger voor Jordi Meeus, die vorig jaar Arnaud Démare klopte. Dit jaar is de Franse UCI 1.1-koers 198 kilometer lang. Op de startlijst onder meer Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Caleb Ewan en Arnaud De Lie. Rond 17.00 uur kennen we de winnaar.

