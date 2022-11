Wielercafé: Bespreek hier live de X2O Trofee Kortrijk en de Track Champions League in Parijs zaterdag 26 november 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het de beurt aan de X2o Trofee in Kortrijk, waar wereldkampioen Tom Pidcock jaagt op zijn eerste zege van het seizoen, en ’s avonds staat de derde manche van de UCI Track Champions League op het programma.

In Kortrijk staan drie jeugdwedstrijden op het programma. Dat zijn achtereenvolgens die van de junioren vrouwen (9.50 uur), junioren mannen (11.00 uur) en beloften mannen (12.15 uur). En daarna volgen om 13.45 uur de elite vrouwen en om 15.00 uur de elite mannen. Wereldkampioen Tom Pidcock is de te kloppen man.

Daarnaast wordt er ook in Frankrijk, Italië gecrost en is het veldritkampioenschap van Canada. En er is baanwielrennen. Vanaf 18.30 uur komen de beste baanrenners ter wereld in actie tijdens de Track Champions League in Saint-Quentin-en-Yvelines, dicht bij Parijs. Alle actie daarop is de hele avond live te zien op Eurosport.

