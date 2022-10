Wielercafé: Bespreek hier live de Wereldbeker veldrijden in Tábor zondag 23 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is alle aandacht gericht op de Wereldbeker veldrijden in het Tsjechische Tábor.

De eerste twee manches van de Wereldbeker zijn reeds verreden in Waterloo en Fayetteville, nu is het tijd voor het Europese werk. Het veldritcircus is neergestreken in Tábor voor de traditionele Wereldbeker. Kunnen Fem van Empel en Eli Iserbyt een drie op drie scoren in dit klassement?

Het is een drukke dag in Tábor, want in de ochtend komen de junioren mannen (start om 09.30 uur) en junioren vrouwen (10.30 uur) al in actie. ’s Middags staan de wedstrijden voor beloften mannen (12.00 uur), elite vrouwen (13.40 uur) en elite mannen (15.10 uur) gepland. Via de NOS, Eurosport en Telenet Play Sports kan je de elite crossen live zien.

Ook in Schneisingen (Zwitserland), Nommay (Frankrijk), Falkirk (Groot-Brittannië), Topolcianky (Slowakije) en Kings CX Day (Verenigde Staten) staan nog veldritten op het programma vandaag.

Liveticker Wereldbeker Tábor

