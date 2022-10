Wielercafé: Bespreek hier live de Wereldbeker Maasmechelen zondag 30 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het de beurt aan de Wereldbeker veldrijden in het Belgische Maasmechelen.

In eerste instantie stond vandaag de Wereldbeker in Rucphen gepland, maar die cross is geschrapt van de planning. In plaats daarvan dus Maasmechelen, waar liefst vijf wedstrijden verreden worden. ’s Ochtends zijn de junioren aan de beurt en om 12.00 uur starten de beloften mannen. Vanaf 13.40 uur is het aan de vrouwen en om 15.10 uur beginnen de mannen.

Voor de echte liefhebbers wordt er ook in Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten nog gecrost.

Liveticker UCI Cyclocross

Tweets by UCI CX