Wielercafé: Bespreek hier live de Wereldbeker in Overijse

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag gaan de beste veldrijders ter wereld van start in de Wereldbeker in Overijse.

De Wereldbekermanche in Overijse kent naast de twee hoofdwedstrijden ook nog twee crossen voor de junioren. Om 10.30 uur gaan de U19-vrouwen van start en om 12.00 uur zijn de U19-mannen aan de beurt. Daarna gaan om 13.40 uur de elite vrouwen van start en om 15.10 uur de elite mannen, mét ook wereldkampioen Tom Pidcock aan het vertrek.

Mocht je nog meer veldrijden willen volgen, dan kan dat in Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Slowakije, Japen, de Verenigde Staten en Noorwegen. Een hele waslijst aan crossen dus!

