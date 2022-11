Wielercafé: Bespreek hier live de Wereldbeker in de Beekse Bergen zondag 13 november 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het de beurt aan de eerste Wereldbeker veldrijden van dit seizoen in Nederland, namelijk in vakantiepark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Crossen in een safaripark, dat zullen nog niet veel veldrijders hebben gedaan. Nu strijkt zelfs de UCI Wereldbeker er neer. Vier wedstrijden staan vandaag gepland, te beginnen met twee juniorenwedstrijden. Om 10.00 uur die voor de vrouwen en om 12.00 uur die voor de mannen. Later op de middag volgen nog de elite vrouwen (start om 13.40 uur) en de elite mannen (start om 15.10 uur) op dit gloednieuwe parcours.

De liefhebber komt niets tekort, want ook in Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Japan en de Verenigde Staten staan veldritten gepland. Daarnaast wordt op de weg gekoerst in de Tour du Faso en de Vuelta al Ecuador.

Liveticker UCI Cyclocross

