Wielercafé: Bespreek hier live de vijfde rit in de Tour de Langkawi en het WK baan zaterdag 15 oktober 2022

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. De Tour de Langkawi is vandaag toe aan de vijfde etappe en ook staat de voorlaatste dag van het WK baanwielrennen in Parijs op het programma.

In Maleisië maakt het peloton in de Tour de Langkawi zich op voor een rit van ruim 170 kilometer van Kuala Kangsar naar Kulim. De enige hindernis van de dag is de klim naar Sumpitan (7,6 km aan 5,3%) op meer dan 100 kilometer van de finish. Komen de sprinters hier in de problemen? Zo niet, dan wordt er rond 10.30 uur (Nederlands-Belgische tijd) gesprint.

Vier finales staan er op het programma op het WK baanwielrennen in de buurt van Parijs. Op de 500 meter tijdrit (vrouwen), de koppelkoers (vrouwen), de individuele achtervolging (vrouwen) en het omnium (mannen) wordt gestreden om de regenboogtruien. Tussen 17.30 en 20.50 uur zijn de finales.

