Wielercafé: Bespreek hier live de Veneto Classic, Chrono des Nations en WK baan

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Alsof het wielerseizoen nog in volle gang is, is het vandaag ontzettend druk. Er wordt gekoerst in Veneto en Chrono des Nations, gecrost in Oisterwijk en Fayetteville en het WK baanwielrennen kent zijn slotdag.

Vanmorgen was er ook al koers in de Japan Cup en de Tour de Langkawi. Toen was ons Wielercafé nog dicht. Maar niet getreurd, want vanmiddag is het druk zat. Het WK baanwielrennen komt vandaag ten einde, met tussen 13.30 en 17.00 uur de finales van de puntenkoers (vrouwen), koppelkoers (mannen), sprint (mannen), keirin (vrouwen) en afvalkoers (mannen).

Op de weg staat de heuvelachtige Veneto Classic op het programma, met finish rond 16.00 uur. Daarnaast is het aan de tijdritspecialisten in Chrono des Nations, waar we de winnaar bij de vrouwen kennen rond 15.25 uur en die bij de mannen rond 17.00 uur.

Tot slot wordt er nog volop gecrost. Wij volgen met extra interesse de GP Oisterwijk in Nederland, waar de vrouwen om 13.45 uur starten en de mannen om 15.15 uur. ’s Avonds is het tijd voor de Wereldbeker in Fayetteville. De vrouwen beginnen om 19.30 uur aan hun cross en de mannen om 21.00 uur.

