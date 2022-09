Wielercafé: Bespreek hier live de tweede etappe van de CRO Race woensdag 28 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staat de tweede etappe van de CRO Race op het programma, evenals de openingsrit van de Ronde de l’Isard.

De tweede rit in Kroatië is 163 kilometer lang en voert de renners van Otocac naar Zadar. Halverwege de rit ligt nog een klimmetje van bijna 5 kilometer aan bijna 5%. Vervolgens gaat het in de laatste vijftig kilometer ook regelmatig op en af. In Zadar, waar een sprint verwacht wordt, wordt nog een lokale omloop van vijf kilometer gereden. De finish is rond 16.45 en 17.05 uur.

Daarnaast is in Frankrijk de Ronde de l’Isard, een rittenkoers voor beloften op 2.2U-niveau. De openingsrit van 157 kilometer naar Saverdun lijkt gemaakt voor sprinters, maar kent in de finale nog een listig pukkeltje. Ook daar is de finish omstreeks 16.45 uur.

