Wielercafé: Bespreek hier live de tweede dag van het EK veldrijden 2022 in Namen

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is de tweede dag van het Europees kampioenschap veldrijden in het Waalse Namen, op een altijd loodzwaar parcours.

De planning voor deze tweede EK-dag is nagenoeg identiek aan die van gisteren. Eerst zijn de junioren mannen aan de beurt om 11.00 uur, daarna starten de beloften vrouwen om 13.15 uur en afgesloten wordt met de grote wedstrijd voor de elite mannen. Kan Lars van der Haar zijn titel verdedigen? Om 15.00 uur klinkt het startschot.

Daarnaast wordt er gecrost in Spanje en in de Verenigde Staten, en wordt er zelfs op de weg gekoerst in Marokko.

