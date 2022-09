Wielercafé: Bespreek hier live de GP Québec en Ceratizit Challenge vrijdag 9 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is de WorldTour-koers in Québec weer terug op de kalender en kijken we naar de derde etappe in de Ceratizit Challenge. Helaas geen Tour of Britain meer, na het overlijden van Queen Elizabeth.

De GP Québec gaat een latertje worden. Op het immer lastige parcours in Canada gaan de renners om 17.00 uur (onze tijd) van start, om rond 22.15 uur te finishen. De Ceratizit Challenge kent een etappe van 96 kilometer met de nodige hoogtemeters, maar echt grote verschillen worden hier niet verwacht. Opnieuw is de rit laat, met aankomst rond 19.30 uur.

In de Ronde van Roemenië wacht een heuvelachtige finale in de rit naar Fagaras, terwijl een beloftenpeloton koerst in de Orlen Nations GP in Polen.

