Wielercafé: Bespreek hier live de Tour of Britain en rustdag in de Vuelta maandag 5 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de tweede etappe in de Tour of Britain, die gisteren meteen spectaculair begon met een aankomst bergop. Ook volgen we het laatste nieuws van de laatste Vuelta-rustdag.

De tweede etappe van de Tour of Britain start in Hawick en finisht in Duns. In de finale liggen nog drie korte heuvels, waarvan de laatste op vijf kilometer van de streep ligt. Om 12.15 uur (Nederlands-Belgische tijd) gaat de rit van start, waarna rond 16.25 uur gefinisht wordt. De koers is live te zien via Eurosport Player of GCN+.

In de Vuelta a España genieten de renners na de aankomst bergop in de Sierra Nevada van gisteren van een rustdag. Met nog zes etappes te gaan zal het vooral draaien om de toppers in het algemeen klassement.

Tweets by tourofbritain