Wielercafé: Bespreek hier live de Tour of Britain en de Ronde van Roemenië dinsdag 6 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de derde etappe in de Tour of Britain, de proloog van de Ronde van Roemenië en de openingsrit van de Tour Féminin l’Ardèche. De Vuelta-rit van vandaag kan je hier live volgen.

In de Tour of Britain liggen drie heuvels op weg naar Sunderland, maar de top van de laatste klim ligt op meer dan 20 kilometer van de streep, dus staat een sprint in de sterren geschreven. Om 12.30 uur (Nederlands-Belgische tijd) is de start en rond 16.20 uur de finish. De koers is live te zien op de Eurosport Player en GCN+.

De Ronde van Roemenië, de Turul Romaniei, start vanavond met een proloog. Rond 18.30 uur kennen we de winnaar. Daarnaast begint vandaag in Frankrijk de Tour Féminin l’Ardèche. De vrouwen rijden een heuvelachtige rit van 110 kilometer naar Villeneuve-de-Berg.

