Wielercafé: Bespreek hier live de Tour of Britain en Ceratizit Challenge Vuelta

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag onder meer de vierde etappe in de Tour of Britain en de openingsrit van de Ceratizit Challenge, ook wel de Vuelta a España voor vrouwen.

De vierde rit in Groot-Brittannië is een relatief korte van nog geen 150 kilometer. Onderweg liggen Robin Hood’s Bay, Whitby, Egton Bank, Carlton Bank en Newgate Bank. Die laatste klim, Newgate Bank ligt binnen de laatste tien kilometer. Toch lijkt het een grote kans voor de sprinters tussen 16.05 en 16.30 uur (Nederlandse tijd). In de Vuelta voor vrouwen is op de openingsdag een ploegentijdrit van 19,2 kilometer, waarin meteen verschillen gemaakt kunnen worden. Het is een latertje, want pas rond 19.30 uur kennen we de winnende ploeg.

Daarnaast is vandaag de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Roemenië, met een lastige finale, en de vlakke tweede etappe van de Tour Féminin Ardèche in Frankrijk.

