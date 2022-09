Wielercafé: Bespreek hier live de Tour of Britain en Ceratizit Challenge by La Vuelta donderdag 8 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag alweer de vijfde etappe in de Tour of Britain en de tweede etappe van de Ceratizit Challenge, oftewel de Vuelta voor vrouwen.

In de Tour of Britain rijden de renners een 186 kilometer lange etappe naar Mansfield. De rit is namelijk zo goed als vlak, voor Britse termen natuurlijk, en dus gemaakt voor de sprinters. Tussen 16.10 en 16.35 uur kennen we de winnaar. In de Vuelta voor vrouwen staat meteen een loodzware etappe op het programma. Onderweg liggen Fuente las Varas (6,4 km aan 5,5%), Cruz de Usaño (3,1 km aan 5,8%), de Campo de Layal (6,6 km aan 6,1%), Fuenta las Varas (6 km aan 6,2%) en Campo la Cruz (3,2 km aan 8%). Rond 19.30 uur is de finish.

De tweede etappe in de Ronde van Roemenië is heuvelachtig en finisht rond 15.00 uur en in de Tour Féminin l’Ardèche is de derde etappe weer voor de sprinters gemaakt.

