Wielercafé: Bespreek hier live de Tour Féminin l’Ardèche en het laatste nieuws

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het vooral the day after de Vuelta a España en de GP de Montréal, maar er wordt ook gekoerst in Frankrijk.

De slotetappe van de Tour Féminin l’Ardèche (UCI 2.1) staat namelijk op het programma. Tussen Vesseaux en Privas staan drie beklimmingen op het menu, waaronder de Col de Benas in diepe finale. In 13.45 uur is de start, waarna rond 17.10 uur gefinisht wordt.

