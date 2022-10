Wielercafé: Bespreek hier live de Tour de Langkawi, Serenissima Gravel en het WK baan vrijdag 14 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag wordt er gekoerst in de Tour de Langkawi, is er de gravelrace Serenissima Gravel in Italië en worden finales gereden op het WK baanwielrennen.

De vierde etappe van de Tour de Langkawi is bijna 140 kilometer lang en vlak. Dat betekent dat de sprinters zich mogen klaarmaken voor een strijd rond de klok van 12.00 uur (Nederlands-Belgische tijd). In Italië staat Serenissima Gravel op het programma, een gravelkoers door de regio Veneto. Het is hier waar kersvers wereldkampioen Gianni Vermeersch voor het eerst zijn regenboogtrui gaat laten zien. Tussen 15.50 en 16.20 uur is de aankomst.

Op de derde dag van het WK baanwielrennen in Parijs zijn er vijf finales gepland. De medailles worden uitgereikt op de puntenkoers (mannen), de kilometer tijdrit (mannen), de individuele achtervolging (mannen), het omnium (vrouwen) en de sprint (vrouwen). Dat gebeurt tussen 18.30 en 22.15 uur.

