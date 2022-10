Wielercafé: Bespreek hier live de Tour de Langkawi, Giro del Veneto en het WK baan woensdag 12 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het ’s ochtends tijd voor de Tour de Langkawi, ’s middags voor de Giro del Veneto en ’s avonds tijd voor het WK baanwielrennen.

In Maleisië staat een etappe voor de sprinters op het programma. De renners rijden van Kuala Klawang naar Raub voor een rit van 178,9 kilometer, en onderweg zijn nauwelijks hoogtemeters te vinden. De start is rond 06.25 uur en gefinisht wordt tussen 10.15 en 10.45 uur.

De Giro del Veneto wordt nog verreden in de slotweek van het Europese wielerseizoen. Het is een heuvelachtig parcours met in de laatste 30 kilometer nog twee keer de Arcugnano-klim (2,8 km aan 4,4%). Tussen 15.50 en 16.20 uur wordt er gefinisht in Vicenza. Tot slot begint vandaag ook het WK baanwielrennen in Parijs. De finales staan gepland tussen 18.30 en 21.50 uur.

