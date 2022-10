Wielercafé: Bespreek hier live de Tour de Langkawi en het WK baanwielrennen donderdag 13 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de derde etappe in de Tour de Langkawi en de tweede dag van het WK baanwielrennen in Frankrijk.

In de derde etappe van de Tour de Langkawi gaan we klimmen. De finish ligt in Genting Highlands na een tweetrapsraket, met eerst Gohtong Jaya (13,7 km aan 5,9%) en daarna de slotklim van 8,6 kilometer aan 8,5%. Daar ligt na 123 kilometer de eindstreep. Tussen 11.00 en 11.30 uur weten we wie er gewonnen heeft.

’s Avonds is het tijd voor de finales op het WK baanwielrennen. Er gaan medailles uitgereikt worden op de onderdelen puntenkoers (mannen), afvalkoers (vrouwen), keirin (mannen), scrach (mannen) en ploegachtervolging (vrouwen). Dat gebeurt tussen 18.50 en 22.00 uur in Parijs.

