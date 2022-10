Wielercafé: Bespreek hier live de Superprestige Ruddervoorde zaterdag 29 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag zijn alle ogen gericht op de eerste Superprestige-veldrit van deze winter in Ruddervoorde.

Een week voor het Europees kampioenschap veldrijden in Namen is het de beurt aan Ruddervoorde. Daar komen de vrouwen en de mannen in actie in het klassement van de Superprestige, dat vandaag haar eerste manche kent. De vrouwen starten om 13.40 uur en de mannen om 15.10 uur.

Daarnaast zijn er vandaag internationale crossen in Italië, de Verenigde Staten en Polen.

Liveticker Superprestige Ruddervoorde

Tweets by Superprestige