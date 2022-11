Wielercafé: Bespreek hier live de Superprestige Niel vrijdag 11 november 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het de beurt aan de tweede manche in de Superprestige, om precies te zijn in Niel.

Nog geen week na het EK veldrijden in Namen mogen de crossers weer aan de bak. In Niel gaat de Superprestige namelijk verder, met drie wedstrijden. Om 12.15 uur starten de junioren vrouwen, waarna om 13.40 uur de elite vrouwen hun startschot horen. De dag wordt afgesloten door de elite mannen, die om 15.00 uur vertrekken.

Er is daarnaast ook nog wielrennen op de weg in Afrika, waar de Tour du Faso begint en ook een Marokkaanse eendagskoers op het programma staat.

