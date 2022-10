Wielercafé: Bespreek hier live de Ronde van Romandië voor vrouwen vrijdag 7 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staat de openingsrit van de Ronde van Romandië voor vrouwen op het programma.

De Ronde van Romandië voor vrouwen is toe aan zijn allereerste editie. De driedaagse rittenkoers start met een etappe van 135 kilometer rond Lausanne, met onderweg vijf gecategoriseerde beklimmingen. De laatste 18 kilometer richting Lausanne zijn volledig vlak. Is de schifting dan al doorgevoerd? Tussen 15.30 en 16.00 uur kennen we de winnares.

Daarnaast staat de vierde etappe van de GP Chantal Biya (UCI 2.2) in Kameroen op het programma.

