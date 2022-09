Wielercafé: Bespreek hier live de Ronde van Luxemburg en Ronde van Slowakije dinsdag 13 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de openingsetappe in de Ronde van Luxemburg en de proloog van de Ronde van Slowakije.

De Ronde van Luxemburg start met een etappe van en naar hoofdstad Luxemburg. Het is een heuvelrit van 164 kilometer met onderweg vier serieuze beklimmingen. In de finale is de Côte de Stafelter de scherprechter op 12 kilometer voor de meet. De finish is omstreeks 16.30 uur.

Ook de Ronde van Slowakije, ook wel Okolo Slovenska genoemd, gaat vandaag van start. Begonnen wordt met een proloog van 7 kilometer in Petržalka. Om 16.15 uur start de eerste renner, waarna rond 18.45 uur de winnaar bekend is. We zien onder meer Mark Cavendish, Zdenek Stybar en David Dekker aan de start.

