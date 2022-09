Wielercafé: Bespreek hier live de Primus Classic, Ronde van Luxemburg en Kleebergcoss zaterdag 17 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staat de Primus Classic op het programma, net als de slotetappes in de Ronde van Luxemburg en de Ronde van Slowakije, de Memorial Pantani en de Kleebergcross in Mechelen.

De Primus Classic belooft, zoals altijd, een spectaculaire koers. Mathieu van der Poel rijdt er zijn laatste wedstrijd voor hij naar Australië afreist. Na 17.20 uur wordt de finish verwacht. De heuvelachtige slotrit in de Ronde van Luxemburg eindigt al omstreeks 15.00 uur. De Memorial Pantani in Italië is ongeveer een uur later klaar.

Niet alleen de Primus Classic wordt verreden in België. Ook de Tour de la Semois en de GP Rik Van Looy staan namelijk op de agenda. En er wordt gecrost! In het Nederlandse Mechelen wordt de Kleebergcross verreden. Om 13.45 uur starten de vrouwen en om 15.15 uur de mannen.

Tweets by Primus Classic